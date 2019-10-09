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9 Ekim 2019 - 16:50

Erdoğan: Barış Pınarı Harekatı başladı

Erdoğan: Barış Pınarı Harekatı başladı

Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan, "TSK, Suriye'nin kuzeyinde PKK/YPG ve DEAŞ terör örgütlerine karşı Barış Pınarı Harekatı'nı başlatmıştır." ifadelerini kullandı.

Sputnik'e göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Türk Silahlı Kuvvetleri'miz Suriye Milli Ordusu'yla birlikte Suriye'nin kuzeyinde PKK/YPG ve Deaş terör örgütlerine karşı BarışPınarıHarekatı'nı başlatmıştır. Amacımız güney sınırımızda oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek ve bölgeye barış ve huzuru getirmektir" açıklaması yaptı.

News Code 1881716

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