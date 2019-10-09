  1. Dünya
  2. Amerika
9 Ekim 2019 - 10:02

ABD’li yetkili Fırat'ın doğusuna yönelik operasyonun ne zaman başlayacağını açıkladı

ABD’li yetkili Fırat'ın doğusuna yönelik operasyonun ne zaman başlayacağını açıkladı

ABD’li ve Kürt yetkililer, Trump'ın Fırat'ın doğusunda geri adım atmasıyla birlikte Türkiye'nin 24 saat içinde askeri bir operasyon başlatacağını belirtti.

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ile Türkiye’nin desteklediği Özgür Suriye Ordusu (OSÖ) unsurlarının Doğu Fırat sınırında operasyon hazırlıklarını tamamladığı belirtiliyor.

Türkiye Milli Savunma Bakanlığı, TSK ve ÖSO’nun “Güvenli Bölge Harekâtı” için hazır olduğunu duyurdu.

Öte yandan Amerikan Foreign Policy dergisine konuşan ABD'li bir yetkili, Türkiye’nin ABD’nin Ankara Büyükelçiliği’ni bilgilendirdiğini ve 24 saat içinde Türkiye'nin Doğu Fırat'ta büyük bir saldırı başlatmasını beklediklerini söyledi.

Dergiye konuşan Kürt yetkililer de aynı bilgileri doğruladı.

Foreign Policy ayrıca, Demokratik Suriye Güçleri’nin (DSG), “Sınır hattındaki tüm göstergeler, saha bilgileri ve Türk devletinin yoğun askeri sevkiyatları, bölgenin Türk devleti ile ona bağlı çete gruplarının yoğun saldırısına maruz kalacağını gösteriyor” açıklamasını hatırlattı.

Haberde ayrıca IŞİD mensuplarının Rakka’da DSG mezilerine yönelik saldırıya geçtiği bilgisine yer verildi.

Kaynak: Rudaw

News Code 1881697
Azar MAHDAVAN

Ekler

yorumunuz

You are replying to: .
    • 4 + 8 =

    Top 10

    Demeç

    Son Haberler