Zarif: Suriye'ye yönelik askeri saldırı ile güvenlik sağlanamaz

İran dışişleri bakanı Muhammed Cevad Zarif, TRT'ye verdiği röportajda, İran İslam Cumhuriyeti'nin Türkiye'nin güvenlik durumunun iyileşmesi talebini kabul ettiğini belirterek, ''Bu güvenlik Suriye'ye saldırı ve tecavüzle elde edilemez.'' dedi.

Zarif, dün yayınlanan röportajında, İran'ın Türkiye'ye daha iyi bir seçenek sunduğunu belirterek, "Adana Anlaşması halen geçerli ve sınırların yönetiminin Türkiye devletinin işbirliğiyle Suriye ordusuna bırakılması konusunda, Kürtler, Türkiye devleti ve Suriye arasında İran arabuluculuğa hazırdır" ifadesini kullandı.

Parstoday'ın haberine göre Bakan Zarif, Adana Anlaşmasının güvenliğin sağlanması için daha iyi bir seçenek olduğunu kaydetti.

Türkiye ve Suriye arasında 1998'de siyasi, askeri ve Suriye'nin kuzeyinde PKK'nın yapılanmasıyla ilgili olarak 'Adana Anlaşması', terörizmle mücadele doğrultusunda işbirliği için imzalanmıştır.

Zarif, İran'ın Suriye'de son isteğiyle ilgili soruya verdiği cevapta, ''6 yıl önce dönemin Türkiye dışişleri bakanı Ahmet Davutoğlu ile görüşmesinde, kendisine, acilen ateşkesin sağlanması, Suriyeliler arasında diyalog, kapsamlı bir hükümetin kurulması ve seçimlerin düzenlenmesini içeren 4 maddelik bir barış planını teklif ettiklerini söyledi.

İran Dışişleri Bakanı, halen de, Suriyeliler arasında diyalog, Anayasasının gözden geçirilmesi ve cumhurbaşkanlığı seçimlerinin 2021'de düzenlenmesi konusunda İran'ın isteğinin devam ettiğini kaydetti.

Bunlara ilave olarak Zarif, Suriye'de Anayasanın gözden geçirilmesi komisyonunun oluşturulmasının çok önemli olduğunu ve bu girişimin gerginliğin azaltılması için ciddi bir adım olduğunu söyledi.