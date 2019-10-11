Türkiye’nin operasyonu IŞİD tehdidini canlandırabilir

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Türkiye’nin Suriye’nin kuzeyine düzenlediği askeri operasyonun IŞİD tehdidini canlandırabileceği uyarısında bulundu.

Putin, Türkiye’nin operasyonun, IŞİD’in bölgede yeniden ortaya çıkmasını tetikleyebileceğini bildirdi.

Türkmenistan’ın başkenti Aşkabat’taki ikili zirvenin ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Putin, “Suriyeli Kürtlerin elinde tutsak olarak tutulan IŞİD militanlarının serbest kalması sizin için bizim için gerçek bir tehdit. Çünkü onlar nereye ve nasıl gidecek?” dedi.

"Tutsak IŞİD militanları nereye gidecek?"

Rus televizyon kanalının aktardığını göre Putin, Türkiye’nin bu durumu kontrol altına alması veya bunu hızlıca yapabilmesi konusunda emin olmadığını söyledi.

Suriyeli Kürtlerin tutsakların bulunduğu kampı terk etmeleri halinde IŞİD militanlarının kaçabileceğini kaydeden Putin, “Onlar nereye gidecek? Türkiye topraklarına mı geçecek? Yoksa başka topraklara mı? Hiç kimsenin kontrol altında olmayan Suriye’nin daha derin bölgelerine mi gidecekler?” dedi.

Putin, bu tehdide karşı Rus özel servisi kaynaklarını seferber edeceği sözünü verdi.

Kaynak: Euronews