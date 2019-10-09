Şu anda Suriye'de en önemli sorun Doğu Fırat değil

Bugün sabah saatlerinde düzenlenen bakanlar kurulu toplantısında konuşan İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Erbain Yürüyüşü merasimini İslam dünyasının “gücü” olarak nitelendirdi.

Ruhani, bu büyük etkinliğin düşmanın, ABD’lilerin ve Siyonistlerin korkmasına yol açacağını söyledi.

Ruhani, Türkiye'nin Fırat Nehri'nin doğusuna yapacağı muhtemel harekata ilişkin, “Bugün asıl mesele Suriye'nin kuzeyi ve Doğu Fırat değil, tüm teröristlerin toplandığı İdlib bölgesi ana sorunudur. Bölge ülkelerinin yeni bir sorunla karşılaşmama konusunda katkıda bulunması ve Türkiye’nin de bu doğrultuda daha dikkatli olmasını temenni ediyoruz." açıklamasında bulundu.

Bunlara ilave olarak Ruhani, "Türkiye’nin güney sınırları konusunda endişeleri var ve bu endişelerin giderilmesi konusunda haklı. Fakat Doğru bir yöntemin seçilmesi gerektiğine inanıyoruz." diye konuştu.