Mesud Barzani’den Rusya’ya Doğu Fırat talebi

Kürdistan Bölgesi ziyaretleri kapsamında Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov Başkan Mesud Barzani ile bir araya geldi.

Rûdaw’a konuşan KDP Politbüro üyesi Hoşyar Zebari, görüşmeye ilişkin detayları anlattı.

Görüşmenin tarihi oluğunu ifade eden Zebari, “Sayın Lavrov, Kürdistan Bölgesi’ni ziyaret etti. Rusya gibi önemli bir ülkenin Dışişleri Bakanının ilk defa burayı ziyaret etmesi tarihi bir olay olarak değerlendiriyoruz. Toplantılar çok iyi geçti birçok konuda yakın görüş alışverişinde bulunduk. Görüşmede Rus yetkili, Erbil ve Bağdat arasındaki yakınlaşmadan memnuniyet duyduklarını ve destekçisi olduklarını belirti” dedi.

Zebari, Başkan Mesud Barzani’nin Doğu Fırat'la ilgili bir talebi Rusya’ya ilettiğini belirterek şunları kaydetti:

"Doğu Fırat'taki gelişmeler de ele alındı, özellikle Fırat’ın doğusunda yaşanan olaylar görüşüldü. Bu konuda da ortak bir görüşte mutabık kalındı. Biz açıkça bölgede yaşanan askeri bir eylemden sonra oluşabilecek istikrarsızlıktan endişe duyduğumuzu dile getirdik. Başkan Barzani o bölgede insani bir dramın yaşanmaması ve yeni bir göç dalgasının oluşmaması için Sayın Lavrov’da Rusya’nın yetkilerini kullanmasını talep etti."