Çavuşoğlu'ndan Fırat'ın doğusuna harekat açıklaması

Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlut Çavuşoğlu Cezayir'de önemli açıklamalarda bulunuyor.

İşte Çavuşoğlu'nun konuşmasından öne çıkanlar;

Fırat'ın doğusuna harekat

Bu her şeyden önce bizim uluslararası hukuktan kaynaklanan hakkımızdır. Operasyonumuzu da bu çerçevede gerçekleştireceğiz. Harekat uluslararası hukuk çerçevesinde.

Uluslararası hukuk çerçevesinde ilgili ülkelere, Suriye dahil bildirimde bulunacağız.

Türkiye'de bulunan göçmenlerin de buraya güvenli şekilde dönmesini sağlamak amacımız.

Bizim tek hedefimiz buradaki teröristler. Bu şekilde de Suriye'nin toprak bütünlüğüne katkı sağlayacağız.

Cezayir ile vize

Karşılıklı vize meselesini nasıl halledebiliriz bu konuda istişareler edeceğiz, kardeş gibi birlikte oturup birlikte adımlar atacağız.

Kaynak: CNN Türk