İran'dan Türkiye'ye Suriye'deki askeri operasyonunu durdurma talebi

İran Dışişleri Bakanlığı bir bildiri yayınlayarak Türkiye’nin Suriye’de başlattığı operasyonu derhal durdurmasını ve Türk askerlerinin bu ülkeden çekilmesini istedi.

Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı Türkiye’nin Suriye topraklarında başlattığı askeri operasyon konusundaki endişelerini dile getirirken, çatışma bölgesindeki sivillere yönelik ortaya çıkan tehditlerle insani durumu göz önünde bulundurarak, bu operasyonların derhal durdurulmasını ve Türk askerlerinin Suriye topraklarından çekilmesini istiyor.

İran İslam Cumhuriyeti Türkiye’nin güney sınırlarının güvenliği konusunda endişeli olduğunun farkındadır. Ancak askeri harekatın kapamlı maddi ve insani hasarlara yol açacağını düşünüyor. Bu nedenle bu operasyona karşı çıktığını ilan ediyor ve gerginliklerin ancak barışçıl yollarla Suriye’nin ulusal egemenliğine ve toprak bütünlüğüne saygı duymanın yanı sıra Adana anlaşması çerçevesinde çözülebileceğine inanıyor."