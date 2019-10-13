Erdoğan, İngiltere Başbakanı Johnson ile görüştü

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile İngiltere Başbakanı Boris Johnson ile telefonda görüştü. Görüşmede, Cumhurbaşkanı Erdoğan, İngiltere Başbakanı Johnson'a Barış Pınarı Harekatı’nın amaçlarını anlattı.

Suriye’nin kuzeyindeki PKK-YPG ve DEAŞ terör tehdidinin tamamen ortadan kalkana kadar harekatın süreceğini belirten Erdoğan, "Böylece topraklarını terketmek zorunda kalan Suriyelilerin de gönüllü ve güvenli bir şekilde geri dönüşleri sağlanabilecek." ifadelerini kullandı.

"Türkiye, İngiltere ve NATO müttefiki için önemli ortak"

İngiltere Başbakanı Johnson ise Türkiye'nin, İngiltere ve NATO müttefiki için önemli bir ortak olduğunun altını çizdi.

Johnson, Türkiye'nin DEAŞ'la mücadelenin ön saflarındaki rolünü ve Suriye'deki iç savaştan kaçan mültecileri destekleme konusundaki cömertliğini de dile getirdi.

Kaynak: TRT Haber