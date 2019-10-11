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11 Ekim 2019 - 10:55

Fransa: Türkiye'ye yönelik AB yaptırımları masada

Fransa: Türkiye'ye yönelik AB yaptırımları masada

Fransa, Barış Pınarı Harekatı nedeniyle Türkiye’ye yönelik yaptırımların ‘masada olduğunu’ belirtti.

Sputnik'e göre Fransa'nın Avrupa Birliği Bakanı Amelie de Montchalin, gelecek hafta yapılacak AB Zirvesi’nde Suriye’nin kuzeyine başlattığı operasyon nedeniyle Türkiye’ye uygulanabilecek olası yaptırımların görüşüleceğini söyledi.

Bakan, "(Yaptırımlar) Gelecek hafta Avrupa Konseyi'nde tartışılacak. Açıkça görülüyor ki, masada. Siviller, Suriyeli güçler ve bölgenin istikrarı için sarsıcı olan bir durumla karşı karşıya kaldığımızda aciz davranmayacağız" dedi.

Öte yandan Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian, basına yaptığı açıklamada, koalisyona üye ülkelerin acilen toplanması gerektiğini aksi takdirde bu son durumdan DEAŞ'ın kazançlı çıkacağını söyledi.

Drian, “Koalisyonun, ne yapacağı, Türkiye’nin, nasıl ilerleyeceği, tutuklu DEAŞ militanlarının bulunduğu yerlerin güvenliğinin nasıl sağlanacağı gibi konuların görüşülmesi şart. Bu konularda açık olabilmemiz için her şeyin masada olması gerekiyor.” ifadesini kullandı.

News Code 1881730

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