Suriye sorunu askeri yöntemle çözülmez

141. Parlamentolar Arası Birlik (PAB) Toplantısı'na katılmak üzere Sırbistan’ın başkenti Belgrad’da bulunan İran Meclis Başkanı Ali Laricani, Cezayir Parlamento Başkanı Süleyman Şinnin ile bir araya geldi.

İkili ilişkilerin ele alındığı görüşmede Laricani, ''Cezayir halkı bilinçli bir halktır ve bundan dolayı da iç meseleleri en kısa zamanda çözülür” dedi.

Laricani ayrıca, Cezayir’in Filistin meselesi konusundaki tutumunu da takdir etti.

Bölgedeki gelişmelere de değinen Laricani, “Suriye ve Yemen'de savaşın başlamasından önce siyasi diyaloğa başvurulmasını önerdik, ancak bazı ülkeler savaşa ısrar etti ve askeri bir seçeneği ortaya attı. Bize göre Suriye sorunu askeri yöntemle çözülmeyecektir.” değerlendirmesinde bulundu.

Parlamentolar Arası Birlik Toplantısı'na dünyanın farklı ülkelerinden 140 heyet katılıyor.

Parlamentolararası Birlik (PAB), bağımsız devlet parlamentolarının temsilcilerinden oluşan, halen 138 üyeye sahip ve Birleşmiş Milletlere paralel olarak çalışan 1889'da kurulmuş bir kuruluştur. Genel Merkezi Cenevre'dedir.