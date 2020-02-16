İran Meclis Başkanı'ndan Şam'a önemli ziyaret

İran Meclis Başkanı Laricani, bugün sabah saatlerinde üst düzey bir heyetin eşliğinde Tahran'ı Şam'a doğru terketti.

Laricani Suriye'ye gitmeden önce basın mensuplarına yaptığı açıklamada Suriye'yi 'direniş ekseni' ve 'İran'ın dost ülkesi' olarak nitelendirerk, "Suriye ve bölgedeki gelişmeleri incelemek için işbirliği yaptığımız komşu ülkelerle yakın istişarelerde bununmalıyız" dedi.

Suriye ziyaretinden amacını açıklayan Laricani, "Uzun bir süredir Suriye'yi ziyaret etmek istiyorduk ancak bazı nedenlerden dolayı bu ziyaret ertlendi. Bölgedeki gelişmeler çok önemlidir. Suriye de bu sürede direnişin iyi niyetler peşinde olduğunu gösterdi. Bu ziyaret farklı alanlardaki işbirşiğini geliştirmek için yapılıyor" ifadelerde bulundu.