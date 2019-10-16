Irak'ın güvenliği İran için çok önemli

141. Parlamentolar Arası Birlik (PAB) Toplantısı'na katılmak üzere Sırbistan’ın başkenti Belgrad’da bulunan İran Meclis Başkanı Ali Laricani, Irak parlamento heyeti ile bir araya geldi.

Laricani bu görüşmede, Irak’taki son olayların kaygı verici olduğunu belirterek, “Irak’ın saygın ulusunun bu sorunu çözeceğine eminiz, ancak önemli olan bu olayın temel nedenini bulmak.” dedi.

Laricani, “Silahlı ve şiddetli gösterilerin arkasında başka konular yatıyor. Allah'a hamd olsun bu sorun da ülkenin en büyük dini merci Ayetullah Ali es-Sistani'nin yapıcı rolü sayesinde çözüldü.” ifadesini kullandı.

Irak’ın kalkınması ve güvenliğinin İran için çok önemli olduğuna dikkati çeken Laricani, “Bazı ülkeler Irak'ta barış ve güvenliğin inşa edilmesini istemiyor. Irak’ın yeni politikalarının başlamasından bu yana bazıları buna karşı çıkarak terörist eyleme başvurmuştur. Ama İran’ın Irak tutumu belli.” değerlendirmesinde bulundu.

Laricani, İran ve Irak hükümeti ile iki ülke halklarının her zaman birbirinin yanında durduğunu anlatarak, “Bunun bariz örneği Irak’taki Erbain merasimi sırasında İranlı zariler için yapılan misafirperverliktir.” açıklamasında bulundu.

İran’ın Irak’ın içişlerine müdahale etmediğini ve bu ülkede askeri varlığa sahip olmadığını söyleyen Laricani, “DEAŞ terör örgütü Irak’a saldırdığı zaman Bağdat hükümeti İran’dan yardım istedi, biz de onları destekledik.” diye konuştu.