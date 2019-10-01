Laricani, Prens Selman’ın İran’la ihtilafları giderme isteğini olumlu karşıladı

Parstoday'ın haberine göre, İslami Şura Meclisi Başkanı Laricani, Tahran yönetiminin Riyad yönetimi ile ihtilaflarını çözmek üzere müzakere etmeyi olumlu karşıladığını belirtti.

Katar’ın El-Cezire kanalına konuşan Laricani, Suud rejiminin veliaht prensi Muhammed bin Selman’ın İran ile ihtilafları gidermek istediği yönündeki sözlerini olumlu karşıladığını belirtti.

İran ile müzakere kapılarının Suudi Arabistan’ın yüzüne her zaman açık olduğunu belirten Laricani, müzakere yoluyla birçok ihtilafı çözümleyebileceklerini vurguladı.