İran Meclis Başkanı: Suriye'de askeri yöntem akıllıca değil

141. Parlamentolar Arası Birlik (PAB) Toplantısı'na katılmak üzere Sırbistan’ın başkenti Belgrad’da bulunan İran İslami Şura Meclis Başkanı Ali Laricani, Çekya Parlamento Başkanı Radek Vondráček ile bir araya geldi.

Laricani bu görüşmede, iki ülke arasında ticari ve ekonomik işbirliğinin geliştirilmesi gerektiğine vurgu yaparak, İran ve Çekya’nın sahip olduğu potansiyelleri bu yönde kullanması gerektiğini belirtti.

2015'de İran’la yapılan nükleer anlaşma hakkında Laricani, “Trump (nükleer anlaşmadan çekilerek) bölgede kriz yarattı. Avrupa Birliği ile yürütülen görüşmelere rağmen hiçbir şey yapılmadı.” ifadesini kullandı.

Suriye'deki son gelişmeleri değerlendiren Laricani, şunları kaydetti:

“Suriye konusunda siyasi diyaloğa inanıyoruz, ancak bazı ülkeler mantıklı olmayan bir şekilde büyük hasara yol açacak askeri bir çözümü tercih ediyor. Askeri çatışmalar terörizmi artırıyor ve örneğini Afganistan, Irak ve Suriye'de gördük. Fakat biz Irak ve Suriye hükümetlerinin talebi üzerine DEAŞ’ı yok etmek için onlara yardım ettik.”

Çek yetkili de bu görüşmede Suriye konusunda politik çözümün önemine vurgu yaparak, “Maalesef Suriye ve Yemen’de sivil halk acı çekiyor.” diye konuştu.