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13 Ekim 2019 - 08:39

İran Meclis Başkanı Sırbistan'a gitti

İran Meclis Başkanı Sırbistan'a gitti

İran Meclis Başkanı Ali Laricani, bugün sabah saatlerinde Parlamentolar Arası Birlik (PAB) Toplantısı'na katılmak üzere Sırbistan’ın başkenti Belgrad’a gitti.

İran Meclis Başkanı Ali Laricani, bugün sabah saatlerinde Parlamentolar Arası Birlik Toplantısı'na katılmak üzere Sırbistan’ın başkenti Belgrad’a gitti.

Laricani’nin bu topantı sırasında bazı üye ülkelerin parlamento başkanları ile bir araya gelmesi bekleniyor.

Parlamentolar Arası Birlik Toplantısı'na dünyanın farklı ülkelerinden 140 heyet katılacak.

Parlamentolararası Birlik (PAB), bağımsız devlet parlamentolarının temsilcilerinden oluşan, halen 138 üyeye sahip ve Birleşmiş Milletlere paralel olarak çalışan 1889'da kurulmuş bir kuruluştur. Genel Merkezi Cenevre'dedir.

News Code 1881771

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