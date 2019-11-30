Yunanistan'dan İran yapımı animasyona büyük ödül

İranlı sinemacı Amir Houshang Moin'in yönetmenliğini yaptığı "Kurt Muyum?" adlı kısa animasyon, bu sene 5’ncisi Yunanistan’da düzenlenen Uluslararası Maraton Animasyon Filmleri Festivali'nde ödül kazandı.

Efsane Şaban Nejad’ın kaleme aldığı kitabından esinlenerek sinemaya uyarlanan 8 dakikalık animasyon daha önce katıldığı ulusal ve uluslararası birçok festivalden ödül almıştı.

Söz konusu kısa animasyonun özeti şöyle: "Öğrenciler, okulda herkesin tanıdığı kurt ile kuzu masalını kukla oyunu ile sergiliyorlar. koyun, yavrularını bulmak için bahçeye çıkınca, çimler üstünde yatan ve her horlayışında yaprakları titreten bir kurdu görüyor. Kurt her zaman olduğu gibi başarısız kalıyor…"

Uluslararası Maraton Animasyon Filmleri Festivali 20-24 Kasım tarihleri arasında Yunanistan’ın başkenti Atina’da düzenlendi.