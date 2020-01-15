Tahran'da "İran-Azerbaycan Müzik Şöleni” yapılacak

Azerbaycan Ulusal Orkestrası Şefi Ağaverdi Paşayev, İran Ulusal Orkestrası ile işbirliği yaparak Tahran’daki Vahdet Salonu’nda müzikseverlerle bir araya gelecek.

16 Ocak'ta düzenlenecek “İran-Azerbaycan müzik gecesi” konserine Azerbaycanlı şarkıcı Fahri Kazım Nicat'ın katılacağı bildirildi.

Konserde Azerbaycan’dan “Sensiz”, “Vatan nağmesi”, “Ayrılık”, “Çahargaş”, “Karanfil”, “Evleri var hane-hane” ve İran’dan ise “Morghe seher”, “Keman ve orkestra için Şuşteri”, “Sebuk bal”, "Şuraferin”, “Be yad-i saba” ve “surud-i gül” parçaları müzikseverlere sunulacaktır.