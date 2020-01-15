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15 Ocak 2020 - 15:59

Tahran'da "İran-Azerbaycan Müzik Şöleni” yapılacak

Tahran'da "İran-Azerbaycan Müzik Şöleni” yapılacak

İran Ulusal Orkestrası Azerbaycan Ulusal Orkestrası Şefi Ağaverdi Paşayev ile birlikte konser programı düzenliyor.

Azerbaycan Ulusal Orkestrası Şefi Ağaverdi Paşayev, İran Ulusal Orkestrası ile işbirliği yaparak Tahran’daki Vahdet Salonu’nda müzikseverlerle bir araya gelecek.

16 Ocak'ta düzenlenecek “İran-Azerbaycan müzik gecesi” konserine Azerbaycanlı şarkıcı Fahri Kazım Nicat'ın katılacağı bildirildi.

Konserde Azerbaycan’dan “Sensiz”, “Vatan nağmesi”, “Ayrılık”, “Çahargaş”, “Karanfil”, “Evleri var hane-hane” ve  İran’dan ise “Morghe seher”, “Keman ve orkestra için Şuşteri”, “Sebuk bal”, "Şuraferin”, “Be yad-i saba” ve “surud-i gül” parçaları müzikseverlere sunulacaktır.

News Code 1883850

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