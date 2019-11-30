Tahran'daki 33. Kitap Fuarı'nın özel konuğu "Türkiye"

Her yıl Nisan ayının sonlarında İran’ın başkenti Tahran'da düzenlenen Uluslararası Kitap Fuarı'na katılmak için çeşitli ülkeler arasından özel konuklar seçiliyor. Bu sene de düzenlenecek olan 33. Kitap Fuarı'nın özel konuğu Türkiye seçildi.

Daha önce de sırasıyla Umman, Afganistan, İtalya, Rusya ve Çin fuara özel konuk olarak katılmıştı.

Asya ve Orta Doğu'da en önemli kitap etkinliklerinden biri olan fuarın ilk dönemi 1987'ye dayanıyor. Başarılı iş tecrübesine sahip olan bu sergi, o zamandan bugüne kadar her yıl 5 milyondan fazla kitapsever ve kitap hayranını kendine çekmektedir.