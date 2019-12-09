Erdoğan: İsrail'in hoyratlığı kimi Arap devletleri tarafından teşvik ediliyor

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İslam İşbirliği Teşkilatı Sosyal İşler Bakanları Zirvesi'ne katılarak konuşma yaptı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan başlıklar:

"İsrail’in bu hoyratlığı, kimi Arap devletleri tarafından teşvik ediliyor"

Biliyorsunuz, İslam İşbirliği Teşkilatının kuruluşunun temelinde Kudüs davası vardır. Maalesef, Kudüs’teki ve onun ayrılmaz bir parçası olan Filistin’deki durum, her geçen gün daha da kötüye gidiyor. İsrail’in hak, hukuk, adalet, insanlık tanımayan tavrı, bölgedeki krizi Müslümanlar aleyhine sürekli derinleştiriyor. Son dönemde kimi ülkelerin uluslararası hukuka aykırı bir şekilde Kudüs’ü İsrail’in başkenti olarak tanıması ve yasadışı yerleşimleri desteklemesi, sıkıntıları yeni bir boyuta taşıdı.

Bugün artık sokaklarında masum genç kızların, babaların, annelerin, ihtiyarların, çocukların, gençlerin İsrail tarafından alenen infaz edildiği bir Filistin fotoğrafıyla karşı karşıyayız. Üstelik İsrail’in bu hoyratlığı, Batı ülkeleri ve büyük bir üzüntüyle belirtmek isterim ki kimi Arap devletleri tarafından adeta teşvik ediliyor.

Kaynak: TRT Haber