  1. Kültür
8 Aralık 2019 - 15:01

İran yapımı kısa film İngiltere'de gösterilecek

İran yapımı kısa film İngiltere'de gösterilecek

İranlı sinemacı Said Zamaniyan’ın yazıp yönettiği “Keçi Şenliği” adlı kısa film, İngiltere’nin Manchester kentinde düzenlenecek Kinofilm festivaline katılma hakkı kazandı.

İranlı sinemacı Said Zamaniyan’ın yazıp yönettiği “Keçi Şenliği” adlı kısa film, İngiltere’nin Manchester kentinde düzenlenecek Kinofilm festivaline katılma hakkı kazandı.

Çocukları konu alan kısa filmin oyuncu kadrosunda Tumac Daneş Behzadi, Sepide Destine ve Yazdan Kokabi Saba yer alıyor.

İngiltere’nin bağımsız kısa film ve animasyon  sanatının en önemli etkinliklerinden biri olan Kinofilm festivalinin 16’ncısı 26 Şubat-01 Mart 2020 tarihleri arasında yapılacak.
Manchester Birleşik Krallık'a bağlı İngiltere ülkesinin kuzeybatı bölgesinde bulunan bir şehirdir.

News Code 1882913

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