İran yapımı animasyon Londra'da yarışıyor

İranlı sinemacı Muctaba Musevi’nin yönetmenliğiyle yapılan “Bay Geyik” adlı animasyon bu sene 16’ncısı Londra’da düzenlenen Uluslararası Animasyon Film Festivali’ne katılım hakkı kazandı.

Daha önce de uluslararası birçok festivale katılan animasyonun özeti şöyle:

"Modern Avrupa toplumundaki metro istasyonlarına benzeyen tahrip edilmiş bir metro durağında insanların siması hayvan figürlerine dönüşmüştür. Aynı zamanda bu toplumda insanlık değerleri de unutulmuştur."

29 kasım itibariyle başlayan Uluslararası Animasyon Film Festivali 8 Aralık’ta sona edercek.