Washington'da sokağa çıkma yasağı ilan edildi

ABD'nin birçok şehrinde siyahi Amerikalı George Floyd'un öldürülmesinin ardından başlayan protestolarda şiddet olayları patlak verdi. Çok sayıda eyalette güvenliğin yeniden sağlanabilmesi için Ulusal Muhafızlar görevlendirilirken, birçok şehirde de sokağa çıkma yasağı ilan edildi.

Göstericiler Washington DC, Minneapolis, Philadelphia, Chicago, Los Angeles, ve diğer pek çok şehirde yine sokağa döküldü.

Çatışmalarda birden çok polis memurunun yaşamını yitirdiği bildirildi.

Washington'da sokağa çıkma yasağı

Ülke genelindeki Floyd gösterileri devam ederken, Beyaz Saray etrafında toplanan yüzlerce göstericinin dün şiddet eylemlerinde bulunması ve bugün de Beyaz Saray civarında toplanmaya başlamasının ardından Belediye Başkanı Muriel Bowser'den yeni bir adım geldi.

Bowser yaptığı yazılı açıklamada, yerel saatle pazar 23.00'ten, pazartesi 06.00'ya kadar kent genelinde sokağa çıkma yasağı ilan ettiğini duyurdu.

Kaynak: Sputnik