Venezuela Devlet Başkanı Maduro yakında İran'a gelecek

Reuters'in haberine göre, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, enerji anlaşması imzalamak için çok yakında İran'a gideceğini açıklayarak, “İran halkına şahsen teşekkür etmek benim görevim” dedi.

Maduro ayrıca, İran'a ülkesine gönderdiği petrol yüklü tankerler için yeniden teşekkür etti. Maduro, dün gece kişisel sosyal medya hesabı Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, "PDVS (Petroulos de Venezuela) çalışanlarına gayri meşru kuşatmaya karşı birlikte kalıp kahramanca direndikleri için teşekkür ediyorum. Bolivar’ın vatansever askerlerisiniz." ifadesini kullandı.

İran'ı yaptığı işbirliği ile gösterdiği cesaretten dolayı takdir eden Maduro, “Venezuela yalnız değil!” diye yazdı.

İran, "Fortune", "Forest", "Petunia", "Faxon" ve "Clavel" isimli tankerlerle toplamda 1 milyon 53 bin varil akaryakıt Venezuela'ya göndermişti.