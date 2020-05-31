İran koronavirüsle mücadelede iyi bir performans sergiledi

Ruhani, bugün düzenlenen bakanları kurulu toplantısında gündemdeki konuları değerlendirdi.

Cumhurbaşkanı Ruhani, “İran 100 günü aşkındır koronavirüse karşı mücadele veriyor. Bu çok önemli bir konu. Oysa ki ekonomi ve tıp alanındaki gelişmiş ülkeler bile bu süre boyunca büyük sorunlar yaşıyorlar” dedi.

İran’ın koronavirüsle müacadelede iyi bir performans sergilediğini belirten Hasan Ruhani, “Koronavirüsle ilgili İran’daki son verileri diğer ülkelerle karşılaştırdığımızda İran’ın daha iyi bir performans sergilediğini görüyoruz. Sağlık çalışanlarımız ve halkımızın bu salgınla mücadeledeki rolü övgüye layıktır” ifadelerini kullandı.

Ruhani, ayrıca İran’ın ABD yaptırımlarıyla karşı karşıya olduğuna dikkati çekerek, bu zalimce yaptırımlara rağmen İran’ın koronavirüsü yeneceğini vurguladı.