İran'ın 4. petrol tankeri Venezuela kara sularına girdi

İran'ın, Venezuela'ya gönderdiği petrol yüklü beş tankerden dördüncüsünün Venezuela kara sularına girdiği açıklandı.

Venezuela Donanmasının Twitter hesabından yapılan açıklamada, ülkenin kara sularına sorunsuz giriş yapan Faxon isimli dördüncü petrol yüklü tankere eşlik edildiği bilgisi paylaşıldı.

Öte yandan, Petunia isimli üçüncü tankerin ise Carabobo eyaletinde petrol rafinerisinin bulunduğu El Palito limanına demir attığı açıklandı.

İran'ın Venezuela'ya gönderdiği 5 tankerden sonuncusu Clavel'in 1 Haziran'a kadar ülkenin kara sularına girmesi bekleniyor.

İran devlet televizyonu, "Fortune", "Forest", "Petunia", "Faxon" ve "Clavel" isimli, toplamda 1 milyon 53 bin varil akaryakıt taşıyan beş petrol tankerinin Venezuela'ya doğru yola çıktığını duyurmuştu.

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, petrolün İran'dan satın alındığını ve Venezuela'da da para ile satılacağını açıklamıştı.

Kaynak: AA