İran'ın beşinci petrol tankeri de Venezuela'ya ulaştı

İran'ın Venezuela'ya gönderdiği akaryakıt yüklü son tanker "Clavel", Venezuela kara surlarına ulaştı.

Reuters, 20 yılı aşkın bir süredir neredeyse ücretsiz benzin kullanan Venezuela halkı şimdi ülkelerindeki akaryakıt istasyonlarında İran benizinin dağıltılmasına tanık olacak.

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, akaryakıt ithalatı nedeniyle ülkede yakıt zammı yapılacağını bildirmişti.

ABD, Venezuela'ya akaryakıt taşıyan İran'a ait 5 petrol tankerini taciz etmekle tehdit etmiş, İran ise buna sert bir şekilde karşılık vereceğini açıklamıştı.

İran, "Fortune", "Forest", "Petunia", "Faxon" ve "Clavel" isimli tankerlerle toplamda 1 milyon 53 bin varil akaryakıt Venezuela'ya göndermişti.