İran ve Venezuela ABD yaptırımlarına karşı çıkmakta kararlı

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Seyyid Abbas Musevi, sosyal medya Twitter hasabı üzerinden yaptığı bir paylaşımda ABD'nin Venezuela'ya akaryakıt taşıyan 5 İran tankerinin kaptanlarını yaptırım listesine dahil etme kararına tepki gösterdi.

Musevi'nin attığı tweette şu ifadelere yer verildi:

"ABD'nin İranlılara yönelik umutsuz eylemleri, bu ülkenin Dışişleri Bakanı Pompeo'nun da açıkladığı gibi, onların "azami baskı" politikasının başarısızlığının göstergesidir."

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü ilaveten, ABD'nin baskılarına rağmen, İran ve Venezuela'nın bu ülkenin yaptırımlarına karşı çıkmakta kararlı olduğunu belirtti.

Pompeo dün düzenlediği basın toplantısında ABD'nin Venezuela'ya akaryakıt taşıyan 5 İran tankerinin kaptanlarını yaptırım listesine dahil ettiğini duyurmuştu.