  1. Siyaset
25 Haz 2020 09:56

İran ve Venezuela ABD yaptırımlarına karşı çıkmakta kararlı

İran ve Venezuela ABD yaptırımlarına karşı çıkmakta kararlı

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Musevi, ABD'nin Venezuela'ya akaryakıt taşıyan 5 İran tankerinin kaptanlarını yaptırım listesine dahil etme kararına tepki göstererek, "ABD'nin baskılarına rağmen, İran ve Venezuela bu ülkenin yaptırımlarına karşı çıkmakta kararlıdır" dedi.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Seyyid Abbas Musevi, sosyal medya Twitter hasabı üzerinden yaptığı bir paylaşımda ABD'nin Venezuela'ya akaryakıt taşıyan 5 İran tankerinin kaptanlarını yaptırım listesine dahil etme kararına tepki gösterdi.

Musevi'nin attığı tweette şu ifadelere yer verildi:

"ABD'nin İranlılara yönelik umutsuz eylemleri, bu ülkenin Dışişleri Bakanı Pompeo'nun da açıkladığı gibi, onların "azami baskı" politikasının başarısızlığının göstergesidir."

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü ilaveten, ABD'nin baskılarına rağmen, İran ve Venezuela'nın bu ülkenin yaptırımlarına karşı çıkmakta kararlı olduğunu belirtti.

Pompeo dün düzenlediği basın toplantısında ABD'nin Venezuela'ya akaryakıt taşıyan 5 İran tankerinin kaptanlarını yaptırım listesine dahil ettiğini duyurmuştu.

News Code 1887362

Ekler

yorumunuz

You are replying to: .
    • 2 + 1 =

    Top 10

    Demeç

    Son Haberler