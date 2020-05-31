İran: Venezuela ile petrol işbirliğimiz devam edecek

İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Gulamrıza Ensari, "Venezuela'dan talep geldiği takdirde bu ülke ile petrol işbirliğimiz devam edecek" dedi.

Ensari, Venezuela’nın akaryakıt ürünleri konusunda İran için iyi bir pazarlar olduğunu belirterek, iki ülke arasındaki petrol işbirliğinin iyi düzeyde olduğunu dile getirdi.

Venezuela'dan enerji tesislerinin onarımı için teklif geldiğini açıklayan Ensari, bunun İran'ın gündeminde olduğunu söyledi.

İran'ın Venezuela'ya gönderdiği akaryakıt yüklü son tanker "Clavel"in Venezuela kara surlarına ulaştığı belirtilmişti.

ABD, Venezuela'ya akaryakıt taşıyan İran'a ait 5 petrol tankerini taciz etmekle tehdit etmiş, İran ise buna sert bir şekilde karşılık vereceğini açıklamıştı.

İran, "Fortune", "Forest", "Petunia", "Faxon" ve "Clavel" isimli tankerlerle toplamda 1 milyon 53 bin varil akaryakıt Venezuela'ya göndermişti.