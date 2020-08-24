  1. Ekonomi
24 Ağu 2020 13:42

Cumhurbaşkanı Ruhani: Doğu ülkelerine de doğalgaz ihraç edebiliriz

Cumhurbaşkanı Ruhani: Doğu ülkelerine de doğalgaz ihraç edebiliriz

İran Cumhurbaşkanı Ruhani, “Bugün ülkenin batısında hem Türkiye hem de Irak'a gaz ihraç etmekteyiz. Ayrıca doğu ülkelerine de gaz ihraç edebiliriz” dedi.

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, bugün sabah saatlerinde Petrol Bakanlığı’nın ulusal projelerinin açılış töreninde yaptığı konuşmada, ülkede gazın önemine değinerek, “Gaz endüstrisi, hem temiz enerji üreten hem de ülkeyi geliştirecek büyük bir sektördür." dedi.

Ruhani sözlerine ek olarak, “Bugün ülkenin batısında hem Türkiye hem de Irak'a gaz ihraç etmekteyiz. Ayrıca doğu ülkelerine de gaz ihraç edebiliriz. Gaz boru hattını Pakistan sınırına götürdük. Bugün temiz enerji tüm ailelerin hizmetindedir” ifadelerinde bulundu.

News Code 1888685

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