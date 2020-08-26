Erdoğan: Türkiye Akdeniz'de de Ege'de de Karadeniz'de de hakkı olanı alacaktır

Cumhurbaşkanı, Malazgirt Milli Park Alanı'nda Malazgirt Zaferinin 949. Yıl Dönümü Kutlama Programı'nda konuşma yaptı.

Doğu Akdeniz'deki gelişmelerle ilgili Erdoğan, "Biz nasıl kimsenin toprağına, egemenliğine, çıkarına göz dikmiyorsak, kendimize ait olanlardan da asla taviz vermeyeceğiz" diye konuştu.

Erdoğan, "Bilindiği gibi Bizans'ın mirası Fatih Sultan Mehmet Han'la birlikte Osmanlı'ya geçmiştir. Bizans'ın varisliğine bile layık olamayanların bugün arkalarına Avrupalıları alarak haksızlık, hukuksuzluk, korsanlık peşinde koşmaları tarihten ibret alamadıklarının işaretidir." dedi.

Cumhurbaşkanı, "Türkiye Akdeniz'de de, Ege'de de, Karadeniz'de de hakkı olanı alacaktır" ifadesini kullandı.

"Yaparız diyorsak yaparız, bedelini de öderiz"

"Muhataplarımızı kendilerine çekidüzen vermeye, mahvolmalarına yol açacak yanlışlardan uzak durmaya davet ediyoruz." diyen Erdoğan konuşmasını, "Türkiye'nin artık sabrı sınanacak, kararlılığı, imkanları ve cesareti test edilecek bir ülke olmadığını herkesin görmesini istiyoruz. Yaparız diyorsak yaparız, bedelini de öderiz." sözleriyle sürdürdü.

Cumhurbaşkanı, "Biz nasıl kimsenin toprağına, egemenliğine, çıkarına göz dikmiyorsak, kendimize ait olanlardan da asla taviz vermeyeceğiz. Türkiye'ye yönelik ameliyat yapma hevesleri kursaklarında kalanlar, aradıkları fırsatı bulamayacaklardır." ifadesini kullandı.

"Doğal gaz rezervi milletimize uzun zamandır ihtiyacı olan moral kaynağı sağlamıştır"

Siyasette, ekonomide, askeri alanda elde ettiğimiz elde edilen başarıların gelecek için güven aşıladığını söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasını şu sözlerle sürdürdü:

"Karadeniz'de keşfettiğimiz doğal gaz rezervi milletimize uzun zamandır ihtiyacı olan moral kaynağı sağlamıştır. Bu doğal kaynaktan elde edilen her gelir, 83 milyon vatandaşımızın her birinin hayat kalitesinin yükseltilmesinde, ülkemizin hedeflerine daha hızlı ulaşmasında kullanılacaktır. İnşallah yeni müjdelerle bu başarıyı çok daha ilerilere taşıyacağız."

Kaynak: Euronews