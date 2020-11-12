Suudi Arabistan ve Siyonist Rejim'in nükleer faaliyetleri şeffaf olmalı

İran'ın BM Daimi Temsilcisi Mecid Taht Revançi, dün BM Genel Kurulu toplantısında yaptığı konuşmada, nükleer enerjinin ülkelerin ekonomik ve sosyal gelişmesindeki önemli rolü olduğunu vurguladı.

Ajansın ana görevlerinden birinin barışçıl nükleer enerji kullanımınıın arttırılması ve bu alanda uluslararası işbirliğinin güçlendirilmesi olduğunu belirten Taht Revançi, İran’ın bu alanda yaptığı yatırım ve çabalarla önemli başarılar elde ettiğini ve nükleer enerjiyi elektrik üretimi, tıp, tarım ve sanayide kullandığını ifade etti.

Ajans denetlemelerinin ülkelerin barışçıl nükleer enerji kullanımını etkilemeden yapılması gerektiğini belirten Taht Revançi, “Bu bağlamda, nükleer enerjinin barışçıl kullanımını sınırlamaya yönelik her türlü girişim reddedilmelidir” dedi.

Nükleer anlaşmayı çok taraflı önemli bir 'başarı' olarak nitelendiren Taht Revançi, “ABD’nin anlaşmadan çıkarak İran’a yasa dışı yaptırımlar uygulaması İran’ın nükleer anlaşma çerçevesindeki haklarından yararlanmasını engellemiştir” ifadesini kullandı.

Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı'nın (UAEA) bağımsızlığını, tarafsızlığını ve profesyonelliğini sürdürmesi gerektiğini vurgulayan Taht Revançi, “Suudi Arabistan’ın nükleer faaliyetlerine dair yayınlanan raporlara göre, bu ülke eğer barışçıl bir nükleer programını takip etmek istiyorsa, şeffaf bir şekilde hareket etmeli ve UAEA’nin faaliyetlerini denetlemesine izin vermelidir” ifadelerinde bulundu.

Taht Revançi ayrıca Siyonist Rejim’in henüz, Nükleer Silahların Yayılmasını Önleme Anlaşması'na (NPT) katılmadığını ve temel faaliyetlerini denetlemeyi reddettiğini belirterek, ajansın bu konuyu bağımsız ve profesyonel bir yaklaşımla ele alması gerektiğini vuguladı.