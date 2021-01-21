  1. Siyaset
21 Oca 2021 10:26

Suriye'ye yönelik ekonomik yaptırımlar bir an önce kaldırılmalı

Suriye'ye yönelik ekonomik yaptırımlar bir an önce kaldırılmalı

İran'ın BM Daimi Temsilcisi Mecid Taht Revançi, Suriye’ye yönelik tek taraflı ekonomik yaptırımların ‘yasadışı’ ve ‘insanlık dışı’ olduğunu belirterek, bu yaptırımların bir an önce kaldırılmasını istedi.

İran'ın BM Daimi Temsilcisi Mecid Taht Revançi, dün BM Güvenlik Konseyi’nin ‘Suriye'deki siyasi ve insani gelişmeler’ hakkındaki toplantısında yaptığı konuşmada, “Suriye halkı terör eylemlerinden ve koronavirüs salgınından muzdarip olduğu bir dönemde ABD ve diğer bazı ülkelerin yasadışı ve tek taraflı yaptırımlarıyla karşı karşıyadır" dedi.

Taht Revançi, “Bu durumda savunmasız insanları hedef alan insanlık dışı yaptırımlar, Suriye halkının yaralarına tuz basmak gibidir. Yaptırımlar ayrıca mültecilerin evlerine geri dönmesini ve bu ülkenin yeniden inşa sürecini engelliyor” ifadelerinde bulundu.

Taht Revançi, “İran olarak tek tarflı ve yasadışı yaptırımları tamamen reddediyoruz ve bu yaptırımların bir an önce kaldırılmasını istiyoruz” ifadesini kullandı.

Suriye krizinin barışçıl bir şekilde çözülmesi gerektiğini belirten Mecit Taht Revançi, bu doğrultuda Astana sürecinin Suriye siyasi sürecinin şekillenmesine yardımcı olması açısından önemli olduğunu ve İran’ın BM’nin Suriye’deki faaliyetlerini desteklediğini bildirdi.

News Code 1891978

Ekler

yorumunuz

You are replying to: .
    • 2 + 15 =

    Top 10

    Demeç

    Yorum

    Son Haberler