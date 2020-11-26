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26 Kas 2020 10:09

ABD Suriye halkının petrolünü ve servetini yağmalıyor

ABD Suriye halkının petrolünü ve servetini yağmalıyor

İran'ın BM Daimi Temsilcisi Mecid Taht Revançi, Suriye konulu BM Güvenlik Konseyi’nin toplantısında yaptığı konuşmada, “ABD birlikleri Suriye topraklarını işgal etmekle bu ülkenin petrolünü ve servetini yağmalıyor” dedi.

İran'ın BM Daimi Temsilcisi Mecid Taht Revançi, dün Suriye konulu BM Güvenlik Konseyi’nin toplantısında yaptığı konuşmada, “ABD birlikleri Suriye topraklarını işgal etmekle bu ülkenin petrolünü ve servetini yağmalıyor” dedi.

Mecid Taht Revançi, “Bazı ülkeler, Suriye halkına tek taraflı yaptırımlar uygulamak, Suriyeli mültecileri ülkelerine geri göndermeye yönelik uluslararası çabaları engellemek ve siyasi süreci bozmakla, Suriye krizini uzatmaya ve kendi iradesini bu ülkenin halkına dayatmaya çalışıyor” ifadelerinde bulundu.

Taht Revançi, “Suriye halkı çatışmalardan ve ülkedeki koronavirüs salgınının yayılmasından dolayı ağır baskı altındayken, tek taraflı ABD yaptırımlarının dayatılması Suriyelilerin acısını artırıyor ve biz bunu şiddetle kınıyoruz” şeklinde konuştu.

News Code 1890711

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