Mehr Haber Ajansı Türkçe Servisi İran'daki güncel olaylar hakkında çeşitli haberler yayınladı. Aşağıdaki yazıda son 24 saate İran'da yaşanan gelişmeleri okuyabilirsiniz.

İranlı Sözcü, Türkiye'den Çin'e giden yük treni hakkında konuştu

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatipzade, dün basın mensuplarına yaptığı açıklamada gündemdeki konuları değerlendirdi.

Hatipzade, Azerbaycan Başbakan Yardımcısı'ın önümüzdeki Çarşamba günü İran'a ziyarette bulunacağını duyurdu.

"Dışişleri Bakanı Zarif’in Bakü ziyareti gerçekleşecek mi?” sorusuna Hatipzade, “Bakan Zarif’in bölge ziyareti kesinlikle gerçekleşecek. Elbette bunun için hazırlıkların yapılması gerekiyor, ama Bakü ziyaretinin yapılmaması temasların kesildiği anlamına gelmez." yanıtını verdi.

Hatipzade, Türkiye'den Çin'e giden yük treni hakkında, bunun İran'ın konumunu etkilemeyeceğini dile getirerek, “Bölgenin coğrafyasını iyi tanıyanlar İran'ın her zaman bölgede bir kavşak noktası olduğunu ve antik çağlardan beri hem doğu-batı hem de kuzey-güney karayolu olarak kabul edildiğini bilirler.” değerlendirmesinde bulundu.

Rusya ile enerji alanında teknik işbirliğini geliştirmek için anlaştık

Moskova'da bulunan İran Petrol Bakanı Bijen Zengene, Rusya Başbakan Yardımcısı Aleksandr Novak ve Enerji Bakanı Nikolay Şulginov ile gerçekleştirdiği görüşmeyi değerlendirdi.

Zengene, Moskova temaslarında ikili ilişkilerin yanı sıra 4 Ocak yapılması planlanan OPEC Plus Zirvesi ve küresel petrol piyasasının ele alıdnığı belirterek, "Rus enerji firmalarıyla iyi ilişkilere sahibiz. Yapılan görüçmede petrol ve gaz alanında faaliyet gösteren Rus firmalarla teknik işbirliğini geliştirmek için anlaştık. Bu konuda görüş alışverişinde bulunduk ve bazı kararlar aldık. İki ülke arasındaki ilişkilerin düzeyini geliştirmek için alınan kararların uygulanması takip edikecektir." ifadelerini kullandı.

İran-Rusya ilişkilerine dair Bakan Zengene, “Rusya'yı stratejik bir ortak olarak görüyoruz ve bu ortaklık uluslararası arenadaki gelişmelerle değişecek bir şey değildir.” değerlendirmesinde bulundu.

İran da İngiltere'ye uçuşları durdurdu

Dün sabah İran Sağlık Bakanı tarafından Yol ve Şehircilik Bakanına yazılan mektupta, bazı ülkelerde koronavirüsün daha bulaşıcı bir türünün ortaya çıkmasına işaretle bununla mücadele için İngiltere’ye yapılan tüm uçuşların durdurulması istendi. Bunun üzerine İran Yol ve Şehircilik Bakanlığı İngiltere'ye gidiş-dönüş uçak seferlerinin iki haftalığına askıya alındığını açıkladı.

İngiltere'de keşfedilen koronavirüsün yeni türünün yüzde 70 daha hızlı yayıldığı bildirilmişti.

İran'da toplam 894 bin 366 hasta sağlığına kavuştu

İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Sima Sadat Lari, Kovid-19 salgınında son 24 saatte 191 kişinin daha yaşamını yitirdiğini ve 6 bin 151 yeni vaka tespit edildiğini belirtti.

Lari, böylece virüs kaynaklı toplam can kaybının 53 bin 816'ya, vaka sayısının da 1 milyon 164 bin 535'e çıktığını aktardı.

Virüse yakalanan hastalardan 5 bin 519'unun durumunun ağır olduğunu söyleyen Lari, şu ana kadar iyileşen hasta sayısının da 894 bin 366'ya ulaştığı bilgisini verdi.