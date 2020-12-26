İran'da toplam 942 bin 548 hasta sağlığına kavuştu

İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Sima Sadat Lari, bugün düzenlediği basın toplantısında Kovid-19 vakaları ve vefat sayısına ilişkin açıklama yaptı.

Lari açıklamasında, Kovid-19 salgınında son 24 saatte 134 kişinin daha yaşamını yitirdiğini ve 5 bin 760 yeni vaka tespit edildiğini belirtti.

Lari, böylece virüs kaynaklı toplam can kaybının 54 bin 574'e vaka sayısının da 1 milyon 194 bin 963'e çıktığını aktardı.

Virüse yakalanan hastalardan 5 bin 273'ünün durumunun ağır olduğunu söyleyen Lari, şu ana kadar iyileşen hasta sayısının da 942 bin 548'e ulaştığı bilgisini verdi.