İran'da COVID-19 salgınında son durum

İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Sima Sadat Lari, devlet televizyonunda yayımlanan açıklamasında, COVID-19 salgınıyla ilgili son bilgileri paylaştı.

Lari açıklamasında, Kovid-19 salgınında son 24 saatte 152 kişinin daha yaşamını yitirdiğini ve 6 bin 178 yeni vaka tespit edildiğini belirtti.

Lari, böylece virüs kaynaklı toplam can kaybının 54 bin 308'e, vaka sayısının da 1 milyon 183 bin 187'e çıktığını aktardı.

Virüse yakalanan hastalardan 5 bin 371'inin durumunun ağır olduğunu söyleyen Lari, şu ana kadar iyileşen hasta sayısının da 924 bin 685'e ulaştığı bilgisini verdi.