İran yapımı kısa film ABD'de en iyi film ödülünü aldı

İranlı sinemacı Siyamek Kaşif Azar'ın yönettiği kısa film 'Hangouts', ABD'de düzenlenen Uluslararası Seattle Film Festivali'nde seyirciler tarafından en iyi film seçilerek özüle layık görüldü.

Daha önce River Edge ve 43rd Asian American festivallerinde gösterilen 'Hangouts' evinin banka tarafından ipotek edildiği kredinin taksitlerini ödemek için kumar oynamak zorunda kalan Rıza adlı bir adamın hikayesini anlatıyor.

Bu kısa film ilaveten Assurdo, Canberra, Asya Amerika Uluslararası Film Festivali ve Los Angeles Hollywood Asya Film Festivali'ne katılmıştı.

'Hangouts' ayrıca, Şubat ayında ABD'de düzenlenecek olan Uluslararası Beloit Film Festivali'nde sinemaseverlerle buluşacak.