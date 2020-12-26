  1. Kültür
26 Ara 2020 11:28

İran yapımı kısa film ABD'de en iyi film ödülünü aldı

İran yapımı kısa film ABD'de en iyi film ödülünü aldı

İranlı sinemacı Siyamek Kaşif Azar'ın yönettiği kısa film 'Hangouts', ABD'de düzenlenen Uluslararası Seattle Film Festivali'nde seyirciler tarafından en iyi film seçilerek, ödül kazandı.

İranlı sinemacı Siyamek Kaşif Azar'ın  yönettiği kısa film 'Hangouts', ABD'de düzenlenen Uluslararası Seattle Film Festivali'nde seyirciler tarafından en iyi film seçilerek özüle layık görüldü.

Daha önce River Edge ve 43rd Asian American festivallerinde gösterilen 'Hangouts' evinin banka tarafından ipotek edildiği kredinin taksitlerini ödemek için kumar oynamak zorunda kalan Rıza adlı bir adamın hikayesini anlatıyor.

Bu kısa film ilaveten Assurdo, Canberra, Asya Amerika Uluslararası Film Festivali ve Los Angeles Hollywood Asya Film Festivali'ne katılmıştı.

'Hangouts' ayrıca, Şubat ayında ABD'de düzenlenecek olan Uluslararası Beloit Film Festivali'nde sinemaseverlerle buluşacak. 

News Code 1891359

Ekler

yorumunuz

You are replying to: .
    • 7 + 10 =

    Top 10

    Demeç

    Yorum

    Son Haberler