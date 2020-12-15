Uşak Film Festivalinde 7 İran filmi gösterime girecek

Uşak Üniversite'sinin İletişim Topluluğu tarafından düzenlenen Uluslararası Uşak Kısa Film Festivali'nin bu yıl 7'ncisi gerçekleşiyor.

Pandemi nedeniyle İzmir, İstanbul ve İran’ın başkenti Tahran’da çevrimiçi gerçekleşen festivalde çeşitli ülkelerden 131 film dokuz gün boyunca internet üzerinden izleyiciyle buluşacak.

Farklı kurumların değerlendirmeleriyle Türkiye’nin en ideal sinema etkinlikleri arasında yer alan, gösterime giren filmlerin tamamına telif öderken Cannes, Berlin, Venedik, Toronto resmi seçkilerinin Oscar Ödüllü filmlerle yarıştığı üst düzey bir programa ev sahipliği yapan Uluslararası Uşak Kısa Festivali, bu yıl da Ulusal Kısa Film Yarışması, Ulusal Öğrenci Filmleri Yarışması ve Uluslararası Kısa Film Yarışması kapsamında toplam 21 ödül dalda ödül verecek.

Festivalin bu döneminde İran sinemasından 7 film gösterime girecek. Behmen ve Behram Erk’in yönettiği ‘Hayvan’, Sogol Rezvani’nin yönettiği ‘Reverans’, Emir Rıza Celaliyan’ın yönettiği ‘Kurtlar’, Ferima Halili’in yönettiği ‘Beyaz Ağaç’, Hadi Emini’nin yönettiği ‘Kafe Ka’, Hamit Eslani’nin yönettiği ‘S’, Mohammed Reza Meygani’nin yönettiği ‘Klenz’ festivalde sinemaseverlerle buluşacak filmlerdir.

12 Aralık itibariyle düzenlenen Uluslararası Uşak Kısa Film Festivali 20 Aralık’a kadar devam edecek.