  1. Kültür
17 Ara 2020 12:23

İran yapımı kısa film Amerikan sinemaseverlerle buluşacak

İran yapımı kısa film Amerikan sinemaseverlerle buluşacak

İranlı sinemacı Siyamek Kaşif Azar'ın yönettiği kısa film 'Hangouts', ABD'de düzenlenecek olan Uluslararası Beloit Film Festivali'nde sinemaseverlerle buluşacak.

İranlı sinemacı Siyamek Kaşif Azar'ın  yönettiği kısa film 'Hangouts', 16'ncısı ABD'de düzenlenecek olan Uluslararası Beloit Film Festivali'nde gösterilecek.

Daha önce River Edge ve 43rd Asian American festivallerinde gösterilen  Hangouts'  evinin banka tarafından ipotek edildiği kredinin taksitlerini ödemek için kumar oynamak zorunda kalan Rıza adlı bir adamın hikayesidir.

Bu kısa film ilaveten Assurdo, Canberra, Asya Amerika Uluslararası Film Festivali ve Los Angeles Hollywood Asya Film Festivali'ne katılmıştı.

Uluslararası Beloit Film Festivali' 19- 28 Şubat 2021 tarihleri arasında ABD'nin Beloit kentinde düzenlenecek.

News Code 1891184

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