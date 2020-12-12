İran yapımı kısa film Japonya'da gösterilecek

İranlı sinemacı Mustafa Rüstem Pur ve Atefe Rızaiyan’ın ortak olarak yönetmenliğini yaptığı 'Koyunlar bizi yutacak' adlı kısa film, 3’üncüsü Japonya’da düzenlenecek Uluslararası Mehud Gençlik Görsel Medya Festivali’ne katılım hakkı kazandı.

'Koyunlar bizi yutacak' adlı kısa film küçük yaşta erken evliliğin kurbanı olan Tahere adlı bir kızın hayat hikayesidir. Tahereh şimdi de acı deneyimlerinin kız kardeşi için tekrarlanmasını engellemeye çalışmak istiyor.

Söz konusu kısa film daha önce Türkiye'de düzenlenen Doğu Avrupa Uluslararası Film Festivali'nde en iyi kısa film seçilerek ödül kazanmıştı.

Bu kısa film ilaveten Meksika’daki Uluslararası MICMX - Muestra Itinerante De Cine Mx Film Festivali’ne katılmıştı.

Uluslararası Mehud Gençlik Görsel Medya Festivali 23-10 Aralık 2020 tarihleri arasında düzenlenecek.