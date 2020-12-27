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27 Ara 2020 13:30

Hindistan'dan İran yapımı filme iki ödül

Hindistan'dan İran yapımı filme iki ödül

İranlı sinemacı Seyyid Celal Dorri’nin yazıp yönettiği ‘Drunk Narges’ adlı film, dün Hindistan’da düzenlenen Uluslararası lifft India Film Festivali’nde en iyi müzik ve Özel Jüri Ödülü'ne layık görüldü.

İranlı sinemacı Seyyid Celal Dorri’nin yazıp yönettiği ‘Drunk Narges’ adlı film, dün Hindistan’da düzenlenen Uluslararası lifft India Film Festivali’nde en iyi müzik ödülüne layık görüldü.

Besteciliğini Mecid Derehşani üstlenen ‘Drunk Narges’ adlı film festivalde ilaveten Özel Jüri Ödülü sahibi oldu.

‘Drunk Narges’ Dört çağdaş şair ve bestecinin hayatını İran müzik tarihiyle birlikte romantik ve şiirsel bir formatta tasvir ediyor.

Seçilmiş filmeleri Hindistan’ın Lonavla kentindeki ünlü otellerin gösterim salonunda gösterime çıkaran Uluslararası lifft India Film Festivali,  koronavirüs salgının yayılması nedeniyle canlı olarak internet üzerinden yapıldı.

News Code 1891384

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