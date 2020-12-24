  1. Kültür
24 Ara 2020 11:33

İran yapımı kısa film ABD'de gösterilecek

İran yapımı kısa film ABD'de gösterilecek

anlı sinemacı Mustafa Rüstem Pur ve Atefe Rızaiyan’ın ortak olarak yönetmenliğini yaptığı 'Koyunlar bizi yutacak' adlı kısa film, ABD'de düzenlenecek olan Uluslararası Queen Palm Film Festivali'nde gösterilecek.

İranlı sinemacı Mustafa Rüstem Pur ve Atefe Rızaiyan’ın ortak olarak yönetmenliğini yaptığı 'Koyunlar bizi yutacak' adlı kısa film,  bu sene 2'ncisi ABD'de düzenlenecek olan Uluslararası Queen Palm Film Festivali'nde sinemaseverlerle buluşacak.

'Koyunlar bizi yutacak' adlı kısa film küçük yaşta erken evliliğin kurbanı olan Tahere adlı bir kızın hayat hikayesidir. Tahereh şimdi de acı deneyimlerinin kız kardeşi için tekrarlanmasını engellemeye çalışmak istiyor.

Söz konusu kısa film daha önce Türkiye'de düzenlenen Doğu Avrupa Uluslararası Film Festivali'nde en iyi kısa film seçilerek ödül kazanmıştı. 

Bu kısa film ilaveten Meksika’daki Uluslararası MICMX - Muestra Itinerante De Cine Mx Film Festivali’ne katılmıştı.

Uluslararası Queen Palm Film Festivali 15-17 Ocak 2020 tarihleri arasında Kaliforniya eyaletinde düzenlenecek.

News Code 1891326

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