ABD’nin İran Özel Temsilcisi, BAE'li Bakan ile görüştü

Biden yönetiminin İran Özel Temsilcisi Robert Malley, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Dışişleri Bakanı Şeyh Abdullah Bin Zayid El Nahyan ile telefonda görüştü.

Arap medyasına göre telefon görüşmesinde uluslararası ve bölgesel konular ele alındı.

Biden yönetimi ABD’nin İran Özel Temsilcisi olarak Obama’nın eski danışmanlarından Robert Malley’i belirlemişti.

Mısırlı bir gazetecinin oğlu olan Malley, Obama’nın 2008 seçim kampanyasının gayri resmi bir danışmanıydı. Ancak Uluslararası Kriz Grubu’nda çalışırken Hamas Hareketi’nin temsilcileriyle görüştüğünün ortaya çıkması üzerine istifa etti.

Malley daha sonra Obama’nın ekibine katılarak, Ortadoğu konusunda danışmanlık yaptı.