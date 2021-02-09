Yeni düzenlemede partilerin seçim barajının kaç olması düşünülüyor?

Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi, Yeni anayasa ile seçim ve siyasi partiler yasalarındaki değişikliklere yönelik AKP MYK’nın bugün toplanacağını kaydetti. Selvi, “Yeni düzenlemede ittifaka giren partiler için seçim barajının yüzde 10’da kalması ya da yüzde 12 olması düşünülüyor” görüşünü savundu.

Selvi yazısında, “MHP’nin, dar bölgeye, bölge partilerine yaraması nedeniyle soğuk baktığı söyleniyor. AK Parti de o konuda ısrarlı değil. O nedenle daraltılmış bölge üzerinde durulabilir ya da nispi temsil sistemi devam eder. Seçim barajının yüzde 5 ya da 7’ye indirilmesi planlanıyor. İbre yüzde 7’ye daha yakın duruyor.” değerlendirmesini yaptı.

Selvi, “İttifakla seçim barajı sıfırlanıyor. Ama yeni düzenlemede ittifaka giren partiler için seçim barajının yüzde 10’da kalması ya da yüzde 12 olması düşünülüyor. AK Parti MYK toplantısından sonra reform sürecinin yol haritası netleşmiş olacak.” ifadesini kullandı.