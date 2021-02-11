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11 Şub 2021 17:15

Çavuşoğlu:

Bölgedeki sorunların çözümü için Katar ile çalışıyoruz

Bölgedeki sorunların çözümü için Katar ile çalışıyoruz

Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, resmi ziyaret için gittiği Katar’da mevkidaşı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ile ortak basın toplantısı düzenledi.

Arap medyasına göre, Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, resmi ziyaret için gittiği Katar’da mevkidaşı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ile ortak basın toplantısı düzenledi.

Çavuşoğlu,ülkesinin Katar ile ilişkilerde büyük bir gelişmeye tanık olduğunu belirterek, "Bölgemizdeki sorunların çözümü için Katar ile omuz omuza çalışıyoruz." dedi.

"Libya ve Suriye'de tek çözümün, siyasi çözüm olduğunu düşünüyoruz." diyen Çavuşoğlu Yemen krizinin bir an önce bitmesini temenni etti.

Al Sani ise, Türkiye'nin özellikle İran ve ABD arasındaki görüşmeler konusunda desteğini ve görüşünü değerlendirdiklerini aktardı.

Katarlı Bakan, mevkidaşıyla aynı zamanda Suriye ve Afganistan'daki gelişmeleri de ele aldıklarını kaydetti.

News Code 1892464

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