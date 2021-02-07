Filistinli grupların temsilcileri Kahire’ye gitti

Filistin’de Mayıs ayında yapılması planlanan seçimlerin önündeki engellerin kaldırılması için Kahire’de toplanacak Filistinli grupların temsilcileri ve bağımsız şahsiyetler bu sabah Gazze Şeridi’nden ayrıldı.

İslami Direniş Hareketi (Hamas) Siyasi Birimi üyelerinden Halil el-Hayye, Kahire’deki toplantılarda seçimler için Filistinli gruplar arasında tam ortaklık ve uzlaşı esasına göre bir anlaşma sağlanmasının görüşüleceğini açıklamıştı.

Filistin Enformasyon Merkezi muhabirinin edindiği bilgiye göre, Kahire’de düzenlenecek toplantılara Filistinli 14 grubun temsilcileriyle çok sayıda bağımsız şahsiyet katılacak. Görüşmelerin bugün başlaması ve yaklaşık bir hafta devam etmesi bekleniyor.

Hamas heyetine Hamas Hareketi Siyasi Birimi Başkan Yardımcısı Salih el-Aruri’nin ve Fetih heyetine de Fetih Hareketi Merkez Kurulu Sekreteri Cibril er-Rucub’un başkanlık edeceği kaydedildi.