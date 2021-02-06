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6 Şub 2021 09:57

Hamas'tan ABD'nin Kudüs kararına tepki

Hamas'tan ABD'nin Kudüs kararına tepki

Hamas, ABD Senatosunun, Amerikan Büyükelçiliğinin Kudüs'te kalmasına yönelik kararına tepki gösterdi. Karar "Uluslararası hukukun ihlali" olarak nitelendirildi.

ABD senatosunda, Kudüs'ün İsrail'in başkenti olarak tanınması ve ABD büyükelçiliğinin Kudüs'te kalmaya devam etmesi kararı alınmasının ardından Hamas Sözcüsü Hazım Kasım yazılı açıklama yaptı.

Kararın, Filistinlilerin eski şehir Kudüs'teki haklarına açık bir saldırı ve insani normların ihlali olduğu vurgulandı.

"Filistin devletini kurmak için halkımızın yürüttüğü mücadeleyi sekteye uğratmayacak"

Kasım, "Bu karar, Filistin halkının Kudüs üzerinde hak sahibi olduğu gerçekliğini ve tarihini değiştiremez. Bu karar, işgalci İsrail'i tüm Filistin topraklarından kovmak ve bağımsız Filistin devletini kurmak için halkımızın yürüttüğü mücadeleyi sekteye uğratmayacak" dedi.

ABD senatosunda Filistin karşıtı karar

ABD senatosu 5 Şubat'ta, Filistin karşıtı bir karara imza atarak Amerika’nın işgal altındaki Kudüs’e taşınan büyükelçiliğinin bu kentte kalmasını onaylamıştı.

Kaynak: TRT Haber

News Code 1892334

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