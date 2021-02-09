Irak'ta General Süleymani suikastının hukuki sürecini takip edeceğiz

Ayetullah Seyyid İbrahim Reisi, dün (Pazartesi) akşam Bağdat Havalimanı'nda yaptığı açıklamada, direniş komutanları şehitleri General Süleymani ve Ebu Mehdi el-Mühendis'in terörizmle mücadelenin kahramanları olduklarını belirtti.

Reisi, General Süleymani ve el-Mühendis'in ABD terör güçlerince şehit edilmelerinin gerçekte ABD'nin uluslararası kanunları ihlal ettiğini ve cinayetlerinin açık ispatı olduğunu söyledi.

Ayetullah Reisi, bu iki şerefli şehidin İran ve Irak'a değil, İslam ümmetine ve insanlığa ait olduğunu vurgulayarak, İran halkının bu cinayetin intikamını er ya da geç alacağını aktardı.

İbrahim Reisi, Irak ziyareti kapsamında Şehit General Kasım Süleymani suikastının hukuki sürecini takip edeceklerini belirtti.

ABD'nin desteklediği IŞİD terör örgütüne de değinen Reisi, "ABD'nin kendisi IŞİD'i kurdu ve destekledi ve tüm mali, silah ve istihbarat imkanlarını bu terörist gruba verdi ve Müslüman milletlerin canına kıyarak IŞİD'e karşı duranları hedef aldı. dedi.

İran Yargı Erki Başkanı Ayetullah İbrahim Reisi, Irak Yüksek Yargı Konseyi Başkanı Faik Zeydan'ın daveti üzerine dün akşam Bağdat'a gitmişti.