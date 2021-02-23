Batı ülkelerinin insan hakları ihlallerini tüm dünyaya duyuracağız

İran Yargı Erki Başkanı İbrahim Reisi, bugün Tahran’da düzenlenen Kutsal Savunma (8 yıllık İran-Irak savaşı) Uluslararası-Hukuki Talepler Konferansı'nda bir konuşma gerçekleştirdi.

Reisi, “Kutsal Savunma döneminde Amerikalıların ve Batılı devletlerin insan hakları ihlallerini tüm dünyaya duyurmalıyız ve dünya çapındaki insanlara onların çirkin emellerini gerçekleştirmek için savaş sırasında insan haklarını nasıl ihlal ettiğini açıklamalıyız.” dedi.

1980'de İran'a savaş açıp ülke topraklarını işgal eden Saddam rejimini suçlu olarak tanımıyan BM Güvenlik Konseyi’nin tutumunu sert bir şekilde eleştiren Reisi, “Savaşın sorumlusu bizzat devrik Saddam'dır, ancak işlediği savaş cinayetlerindeki ortaklarının rolü netleştirilmesi lazım ve tüm suçluların dünyaya tanıtılması gerekiyor.” ifadesini kullandı.

Reisi, Batılıların Saddam rejimine büyük ölçüde siyasi, silah ve mali yardım sağladığını anlatarak, şöyle devam etti:

"Kimyasal silahlara karşı olduklarını iddia eden Almanya, Fransa ve İngiltere, o dönemde Saddam rejimine niçin kimyasal silah temin ettiklerini yanıtlamalı. Amerika ve Batılı devletlerin suçları hakkında bir iddianame hazırlanırsa çok kabarık olacaktır. Bu iddianame Batılıların utanç duymaları için dünyadaki tüm hukukçulara sunulmalı."

İbrahim Reisi, sözlerinin bir bölümünde de ABD'nin düzenlediği terör saldırıs sonucu şehit düşen Kudüs Gücü eski Komutanı General Kasım Süleymani ve Haşdi Şabi eski Başkan Yardımcısı Ebu Mehdi el-Mühendis'ı "terörle mücadele kahramanları" olarak nitelendirdi.

